В Музее Победы рассказали о солдатских медальонах, введенных в 1941 году

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Специальные медальоны нового образца ввели в Красной Армии 80 лет назад, 15 марта 1941 года. Об этом напомнила пресс-служба Музея Победы.

— Они были введены приказом НКО № 138 для учета потерь личного состава. Подчас только эти медальоны помогают поисковикам установить личность найденного погибшего солдата, — отметил историк, сотрудник музея Александр Михайлов.

Впервые медальоны в армии появились в 1925 году. Бланк с личными данными, находящийся в небольшой прямоугольной коробочке, являлся практически единственным документом, который удостоверял личность солдата или офицера. Но опыт участия в конфликтах и войнах второй половины 1930-х годов выявил недостатки конструкции этих медальонов — внутрь металлических корпусов попадала влага, бумага деформировались, и идентифицировать личность погибших не представлялось возможным.

Поэтому в 1941 году разработали новые медальоны. Их изготавливали из текстолита или эбонита в виде шести- или восьмигранного пенала цилиндрической формы высотой 5 сантиметров, диаметром 1,5 сантиметра и внутренним каналом шириной 8 миллиметров. Корпус пенала имел резьбу для крышки и герметизации содержимого. В него помещался бланк со всей информацией о военнослужащем. Медальон мог носиться на шее или в кармане шаровар или бридж.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Отмечается, что к началу Великой Отечественной войны оснастить всю армию медальонами нового типа не успели, поэтому у многих бойцов были старые медальоны.

— Но были военнослужащие, которые заполнение бланка и ношение пенала считали плохой приметой. Они или оставляли бланк незаполненным, или избавлялись от него, как от «черной метки», — рассказал историк.

Спустя 80 лет при проведении поисковых работ на местах боев поисковые отряды находят медальоны как нового, так и старого образца, хотя их обязательное ношение отменили осенью 1941 года, потому что документом, удостоверяющим личность, стала красноармейская книжка.

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