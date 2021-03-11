Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Триумф победителей» открылась в Музее Победы на Поклонной горе в четверг, 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция посвящена истории празднования Дня Победы. По словам директора музея, заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александра Школьника, эта выставка рассказывает не только о прошлом, но и о современной России. Всего в экспозиции представлено около 600 экспонатов. Посетители узнают не только о Параде Победы 24 июня в Москве, но и о параде победителей 7 сентября 1945 года в Берлине, а также о мероприятиях в память 20-летия и 40-летия Победы.

В создании выставки приняли участие Третьяковская галерея, Русский музей и другие ведущие российские музеи. Экспозиция будет работать до 31 мая, сообщает ТАСС.

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