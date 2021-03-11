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Роскартография и Музей Победы подписали соглашение о сотрудничестве
Подписанное соглашение о сотрудничестве предусматривает проведение совместных мероприятий / Фото: пресс-служба Музея Победы

Роскартография и Музей Победы подписали соглашение о сотрудничестве

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 10 марта, Музей Победы и Роскартография подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель директора музея по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков и гендиректор Роскартографии Сергей Карутин. Об этом сообщила пресс-служба Музея Победы.

— Соглашение позволит нам выйти на новый уровень более тесного взаимодействия. Мы понимаем, что нужно постоянно говорить о нашем героическом прошлом. Особенно учитывая, что молодые люди сейчас являются той частью общества, на которую больше всего влияют силы, которые пытаются фальсифицировать историю. И чтобы правильно учить молодежь, как чтить своих героев, нужно привлекать все возможные организации, которые так или иначе занимаются этим вопросом, — сказал Янибеков.

Карутин в ответ отметил, что для Роскартографии является большой честью участвовать в популяризации подвига народа.

Подписанный документ о сотрудничестве предусматривает проведение совместных мероприятий, которые направлены на культурно-патриотическое воспитание молодежи и изучение истории России. Также Роскартография передаст для экспозиций музея специально созданные картографические материалы.

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