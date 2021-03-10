Проект московского Музея Победы объединил все регионы страны

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Экспертная комиссия подвела итоги пятого этапа программы «Школьный музей Победы», которую реализует Музей Победы в Москве совместно со столичным департаментом образования и науки города, а также Российским военно-историческим обществом.

К настоящему времени к проекту подключились свыше тысячи школьных музеев из всех 85 субъектов РФ. Лишь за последние 2,5 месяца поступило 67 заявок от образовательных организаций из 27 регионов, четыре из них стали участниками программы впервые: Амурская область, Республика Калмыкия, Чеченская Республика и Чукотский автономный округ.

Самыми активными по результатам пятого этапа приема заявок стали Амурская область (12 заявок) и Москва (девять заявок).

Кроме того, к проекту подключились школьные музеи из зарубежных стран. Например, Народный музей боевой славы школы № 2 Новополоцка (Белоруссия), который насчитывает около пяти тысяч музейных экспонатов.

Очередной этап приема заявок для участия в программе начался в марте и завершится 20 апреля. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте Музея Победы.

Ранее стало известно, что за праздничный день 8 марта Музей Победы в Москве посетили свыше 2,5 тысячи человек. Вход для женщин был бесплатным.

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