Свыше 2,5 тысячи человек посетили Музей Победы 8 марта

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 2,5 тысячи человек побывали в столичном Музее Победы в Международный женский день, 8 марта.

В честь праздника для гостей музея была организована специальная программа, а вход для женщин стал бесплатным.

Музей Победы организовал тематический квест, посвященный подвигам советских женщин во время Великой Отечественной войны. В ходе путешествия по экспозициям участники квеста узнали много интересных фактов о героях прошлого.

Также в стенах музея прозвучали музыкальные композиции о женщинах, весне и любви. Дети получили возможность изготовить поздравительные открытки для мам своими руками во время художественных мастер-классов.

Кроме того, студенты РГУ имени А.Н. Косыгина подготовили модное дефиле, а в кинозале прошел бесплатный показ фильма «Родные» режиссера Игоря Аксенова.

Ранее стало известно, что Музей Победы создаст видеовыставку мировых шедевров.

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