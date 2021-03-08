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Музей Победы создаст видеовыставку мировых шедевров
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы создаст видеовыставку мировых шедевров

Юлия Курганова

Город

Музей Победы запустил международный конкурс видеороликов «Шедевры Территории Победы». В нем смогут принять участие музеи со всего мира. Организаторы ждут видео, в которых представители учреждений культуры расскажут о шедеврах из своих коллекций — истории и технике создания художественного произведения, интересные факты о его авторе и поступлении экспоната в музей. Прием работ будет длиться до 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

6 апреля все видеоработы будут размещены на сайте Музея Победы, и пользователи до 9 мая смогут проголосовать за понравившийся им ролик. Победителей, которые наберут наибольшее число голосов, объявят 11 мая. Торжественная церемония награждения пройдет в рамках работы Международного фестиваля «Интермузей — 2021».

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.

Конкурс проводится в рамках Международного проекта «Территория Победы» и приурочен к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Музей Победы представил виртуальную выставку детских рисунков в честь своего 35-летия

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