Форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!» собрал более 1500 участников

Ученики 7-го кадетского класса школы № 1770 Леонид Лунев и Анастасия Рубцова на седьмом ежегодном форуме кадетского образования Москвы «Честь имею служить Отчизне!». Помимо военной подготовки, ребята учатся играть на музыкальных инструментах и являются участниками школьного оркестра / Фото: Пелагея Замятина /Вечерняя Москва

В столице состоялся седьмой форум кадетского образования Москвы «Честь имею служить Отчизне!» Из-за пандемии он впервые был проведен на ледовой арене.

Традиционно форум кадетского движения столицы проходит в Кремлевском дворце.

Однако в этом году из-за пандемии его площадкой стал открытый каток «Южный полюс» спортивного комплекса «Лужники».

На ледовой арене собрались более двух тысяч человек, среди которых более полутора тысяч — ученики седьмых кадетских классов. Для них форум — своего рода посвящение, день официального вступления в кадетское движение.

— Такие классы есть сейчас практически в каждой школе Москвы, — отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, который принял участие в форуме в качестве почетного гостя. — Кадетское образование — кузница будущих военнослужащих, правоохранителей, росгвардейцев. И у этих ребят прекрасное будущее!

Конечно, для семиклассников это волнительный день — первое публичное выездное мероприятие в учебном году, да еще и на льду.

— Ребята очень ждали этого дня, много готовились, — рассказала куратор кадетских классов школы № 1770 Ирина Орлова. — Наши ученики участвовали в форуме в составе творческих коллективов, для них форум стал очень ответственным мероприятием.

Педагог пояснила, что, помимо военного направления, в их школе есть хор и обучение игре на музыкальных инструментах, что помогает детям всесторонне развиваться.

Своими впечатлениями поделились и сами кадеты.

— Я умею кататься на коньках, но все равно немного переживала, — рассказала ученица 7-го кадетского класса школы № 1877 Дарья Косицына.

Школьнице нравится военная тематика, поэтому она выбрала кадетский класс. Такой интерес к данному направлению Дарья связывает с тем, что в ее семье есть военные: дедушка — пограничник, а мама — военная медицинская сестра.

— Мне очень нравится учиться, особенно интересно оставаться после уроков на строевую и военную подготовку, где нам рассказывают об оружии, учат собирать и разбирать его. Также мы изучаем историю, — рассказала школьница.

Вместе с Дарьей в одном классе учится Александр Васильев.

Ему тоже очень нравится именно военная подготовка.

— Мой любимый предмет — история. Я изучаю Великую Отечественную войну и другие важные периоды, — поделился он.

У школьника есть увлечения, которые связаны с военным делом. Одно из них — моделирование.

— Я сам четыре года собираю модели танков и самолетов, раскрашиваю их, делаю диораму и ставлю на полку, — рассказал Александр Васильев.

О будущей профессии ни Александр, ни Дарья пока не задумываются. Но в одном уверены точно — знания, полученные в кадетском классе, им обязательно пригодятся в жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020–2021 учебном году в предпрофессиональных классах обучаются более 45 тысяч старшеклассников. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Школ с IТ-классами стало почти в два раза больше — 67, академические классы открыты в 28 школах, инженерные — в 117, медицинские — в 75, а кадетские — в 249. Также в 10 школах столицы появились предпринимательские классы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Молев, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

— Кадетский форум — это праздник доблести, чести и наступающей весны. Сейчас в московских школах обучаются 25 тысяч кадет, а площадками проекта стали уже 249 образовательных организаций города. Отмечу, что количество школьников, которые выбирают кадетское образование, с каждым годом становится все больше. Здорово, что ежегодно кадеты-семиклассники становятся частью большой кадетской семьи. Думаю, уже сейчас они понимают, что служение Родине — высокая честь и ответственность.

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