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Школьные музеи Москвы представили свои экспонаты в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Школьные музеи Москвы представили свои экспонаты в Музее Победы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3с2Карта всех событий

В Музее Победы во вторник, 9 марта, открыли выставку «Вашей славы наследники мы!», на которой представили около 90 экспонатов из столичных музеев. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Программу подготовили ученики и педагоги проекта «Школьный музей Победы» из столичного образовательного комплекса № 2097.

Всем посетителям выставки покажут награды, письма, обмундирование и архивные фотографии из музея боевой славы Краснознаменного Северного флота РФ «Защитники Заполярья», Музея истории школы имени Вячеслава Томаровича и Музея воинов-интернационалистов имени Дмитрия Чижова.

— Три музея олицетворяют поколения воинов. Это и защитники Заполярья, и воины-интернационалисты, — отметил заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

Школьные музеи Москвы представили свои экспонаты в Музее ПобедыФото: Пресс-служба Музея Победы

По словам депутата Госдумы Геннадия Онищенко, школьники и педагоги вносят в историю бесценный вклад, сохраняя реликвии и представляя их на экспозициях в музеях.

На церемонии открытия школьники также показали специально подготовленные танцевальные номера. Представление смотрели ветераны, члены общественных организаций и сотрудники органов власти.

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