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Фотовыставку про театр Олега Табакова открыли на станции «Выставочная» в Москве
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы / Telegram-канал

Фотовыставку про театр Олега Табакова открыли на станции «Выставочная» в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

На станции московского метро «Выставочная» открыли фотовыставку, которая посвящена театру Олега Табакова. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Москвичи смогут посетить экспозицию с эксклюзивными фотографиями до 22 марта.

— Ещё не открыли театральный сезон в этом году? Начните с метро! Уже с сегодняшнего дня и до 22 марта на станции «Выставочная» можно увидеть фотовыставку, посвящённую театру Олега Табакова, — сообщили в пресс-службе.

На стендах будут представлены снимки со спектаклей, а также бекстейджи и зарисовки из жизни актеров и режиссеров театра.

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транспортМетровыставка
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