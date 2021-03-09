Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музеи Московского Кремля проведут выставку, посвященную закату династии Рюриковичей
Фото: Музеи Московского Кремля / YouTube

Музеи Московского Кремля проведут выставку, посвященную закату династии Рюриковичей

Никита Абрамов

Культура

С 6 апреля по 25 июля в Музеях Московского Кремля (ММК) пройдет выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий». Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе ММК.

— От самого своего зарождения и до конца XVI столетия история русской государственности неразрывно связана с династической историей рода Рюриковичей. Князья, великие князья, цари — потомки полулегендарного Рюрика управляли русскими землями более семи столетий, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что до наших дней дошло малое количество исторических памятников, однако кураторам выставки удалось собрать наиболее важные из них.

Выставочный проект состоит из двух экспозиций, которые находятся в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. Билеты можно приобрести на сайте ММК.

Читайте также: Подлинная среда старого города. Зачем домам в Москве присваивают статус объектов культурного наследия

Музеи Московского Кремлявыставкадинастия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Все мнения
О проекте