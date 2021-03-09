Музеи Московского Кремля проведут выставку, посвященную закату династии Рюриковичей

Фото: Музеи Московского Кремля / YouTube

С 6 апреля по 25 июля в Музеях Московского Кремля (ММК) пройдет выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий». Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе ММК.

— От самого своего зарождения и до конца XVI столетия история русской государственности неразрывно связана с династической историей рода Рюриковичей. Князья, великие князья, цари — потомки полулегендарного Рюрика управляли русскими землями более семи столетий, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что до наших дней дошло малое количество исторических памятников, однако кураторам выставки удалось собрать наиболее важные из них.

Выставочный проект состоит из двух экспозиций, которые находятся в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. Билеты можно приобрести на сайте ММК.

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