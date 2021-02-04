Подлинная среда старого города. Зачем домам в Москве присваивают статус объектов культурного наследия

Фото: Пресс-служба Музея Москвы

Гуляя по улицам Москвы, мы не задумываемся, что многие здания, парки, фонтаны в столице — часть истории и официально являются объектами культурного наследия. Иными словами, это то, что мы обязаны передать будущим поколениям. Поэтому неудивительно, что город прилагает большие усилия для сохранения архитектурных памятников. Про уникальные здания «Вечерней Москве» рассказал профессор Международной академии архитектуры в Москве Андрей Иванов. Он пояснил, почему объектам присваивают статус и какой смысл в охране культурного наследия.

— Мы все храним что-то дорогое для нас. Необязательно это должны быть материальные ценности — деньги или украшения. Дорогим для человека может быть альбом с семейными фотографиями или старый родительский дом. Внесение объекта в Единый государственный реестр означает, что он ценен для нашей культуры и этот памятник будет охранять страна для будущих поколений, — заметил архитектор-урбанист.

С момента создания объекта должно пройти не менее 40 лет, чтобы он мог претендовать на статус объекта наследия — это своеобразная проверка временем, рассказал Иванов. По его словам, памятники советского модернизма, например постройки семидесятых годов, в эту категорию попадают. Он напомнил, что в 2015 году сгорело здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам на Профсоюзной. Его воссоздали в том виде, в котором оно было построено. Это — пример хранения наследия для истории.

Эксперт по архитектуре заметил, что, кроме объектов национального достояния, в Москве есть много памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Например, всем известный Московский Кремль.

Уделить время истории города, его архитектуре стоит для того, чтобы лучше «понять» город. При этом начать профессор все же советует с самых известных строений Москвы.

— Банально, но осмотр Москвы я бы предложил начинать с Красной площади. Она сама — уникальна. Ее окружают такие же объекты наследия: Кремль, собор Василия Блаженного, Государственный исторический музей, ГУМ, Мавзолей, Александровский сад с Могилой Неизвестного Солдата.

Иванов посоветовал пройти по Тверской, побродить по старым улочкам, окружающим Красную площадь, по Никольской, по Кузнецкому мосту, насладиться тихими местами: Остоженкой, Пречистенкой, заглянуть в Китай-город, полюбоваться Ивановской горкой и Ивановским монастырем.

По словам архитектора, все это, как и Старый Арбат с множеством прилегающих к нему переулков, — подлинная среда старой Москвы: без высоток и современных конструкций. Иванов напомнил также, что для прогулок хороши Патриаршие пруды.

— В Москве много прекрасных мест, которые дышат историей, — заключил профессор.

Согласно последним данным, в столице официально зарегистрировано 8602 объекта культурного наследия. Из них более шести тысяч включены в общероссийскую базу данных. В статусе выявленных объектов, то есть охраняемых государством и ожидающих включения в Единый государственный реестр, в Москве имеется более двух тысяч сооружений. Каждый год количество памятников увеличивается.

Помимо прекрасных архитектурных комплексов, известных не только на территории России, но и во всем мире, так как их фотографии не раз размещались на туристических открытках и страницах глянцевых журналов, на улицах Москвы имеются сотни не менее уникальных памятников культурного наследия, о которых мало знают даже те, кто живет в столице всю жизнь. Между тем на них тоже стоит обратить внимание, ведь каждое такое здание — целый пласт истории и культуры.

Дом с аптекой, улица Пречистенка, 6. Аптека примечательна тем, что располагается в одном месте на протяжении 200 лет. Признана памятником архитектуры. Трехэтажный каменный дом с подвалом включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Здание Пречистенской аптеки / Фото: mos.ru

Здание Рижского вокзала. Ансамбль включен в реестр культурного наследия Москвы. В строении присутствуют элементы древнерусского зодчества. Вокзал был возведен в 1899 году при строительстве Московско-Виндавской железной дороги.

Рижский вокзал / Фото: Пресс-служба РЖД

Флигель городской усадьбы Новикова — Давыдова на Большой Ордынке, дом 61, строение 2. Здание является объектом культурного наследия.

Городская усадьба Д. Ф. Новикова — А. Н. Давыдова / Фото: mos.ru

Церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Храм находится по адресу Брюсов переулок, дом 15/2, строение 3. Он обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Фасад старинного здания недавно отреставрирован.

Церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке / Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Большой Каменный мост. Соединяет Кремлевскую набережную с Софийской, расположен в центре столицы. Построен в 1938 году, признан объектом культурного наследия. Чугунные ограждения отреставрированы, светильники восстановлены.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Читайте также: Восстановление главного фасада Бабаевской шоколадной фабрики завершили в Москве