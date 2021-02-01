Ограждения отреставрировали, светильники восстановили

Историк архитектуры, научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин рассказывает об истории и ходе реконструкции ограждений Большого Каменного моста / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 31 января, строители завершили первую очередь реконструкции Большого Каменного моста в самом центре столицы.

Реконструкция Большого Каменного моста, который не ремонтировался с момента постройки в 1938 году, сопряжена с реставрацией. В 2007 году весь мост признали объектом культурного наследия, поэтому никакого «новодела» в плане декоративных и отделочных элементов на нем быть не должно.

Строители завершили работы на первой половине моста и открыли тротуар по направлению движения в сторону Боровицкой площади. Особенное внимание уделили чугунному ограждению.

— Ограждение подлежало демонтажу, затем отвозилось в реставрационные мастерские, где проводились его очистка и покраска, — рассказывает заместитель главного инженера подрядной организации, выполняющей ремонт моста, Виталий Еловый.

По мнению историков, в чугуном ограждении моста отражена история советской Москвы.

— Эти ограждения на мосту напоминают о большом сталинском плане реконструкции города в 30-е годы прошлого века, — отмечает историк архитектуры, научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин.

Не меньшую ценность представляли собой светильники, установленные на мосту в период советского освоения неоклассицизма в архитектуре. К сожалению, они были утрачены в 90-е годы, однако при реконструкции их с точностью восстановили.

Теперь работы идут на второй половине Большого Каменного моста. Полностью завершить реконструкцию планируют в конце года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— В пешеходной зоне моста завершен монтаж отреставрированного чугунного ограждения, всего установлено 400 метров конструкции. Монтажные работы не останавливались даже в сильные морозы — их проводили внутри специальных шатров. В них были созданы все условия для работы с бетоном.

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