Развязка на пересечении ЮВХ с Волгоградским проспектом готова на треть

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Волгоградский проспект (дублёр) Карта всех событий

Строительство транспортной развязки на пересечении Юго-Восточной хорды (ЮВХ) с Волгоградским проспектом завершено на 30 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 30 января.

— Срок ее ввода намечен на 2023 год, но есть все предпосылки завершения работ на ней значительно раньше, — уточнил заммэра.

Он отметил, что на данный момент специалисты возводят опоры для эстакад — съездов с Волгоградского проспекта на основной ход ЮВХ.

Андрей Бочкарев добавил, что параллельно строится эстакада основного хода хорды. Помимо этого, планируется реконструкция Шоссейной улицы и путепровода в районе Текстильщики. Во время строительства, добавил заммэра, были реализованы сложные инженерные решения, которые помогли продолжать работу без перекрытия движения.

Проект участка хорды, на котором находится развязка, был разработан специалистами городской группы компаний «Моспроект-3».

По словам генерального директора ГК «Моспроект-3» Анны Меркуловой, пролеты сооружения, которые расположены над Волгоградским проспектом, запроектированы из сталежелезобетонных элементов. Это поможет сделать монтаж пролетного строения всего лишь кранами с использованием минимального количества временных опор, уточнила гендиректор.

— В местах, не осложненных стесненными условиями и рельефом, применены балочные пролеты. Они производятся на заводе и поставляются на строительную площадку уже в готовом виде, — сказала Анна Меркулова.

Она добавила, что все это позволило минимизировать число строительной техники в зоне интенсивного транспортного потока и сократить сроки реализации проекта.

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