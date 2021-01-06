Реставрация фасада церкви Воскресения Словущего на Успенском вражке завершена

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Брюсов переулок, 15/2с3 Карта всех событий

В столице завершили реставрацию основного фасада церкви Воскресения Словущего на Успенском вражке. Отмечается, что храм обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и находится по адресу Брюсов переулок, дом 15/2, строение 3.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов подчеркнул, что в ходе работ специалисты нашли под слоем записи монументальную живопись середины — конца XIX века. Кроме того, они выполнили полный комплекс исследовательских работ, на основе которых была разработана методика реставрации.

— В результате ее проведения авторская живопись укреплена и расчищена от слоя записи, красочный слой тонирован. Строительные леса с фасада, выходящего в Брюсов переулок, уже демонтированы, им можно полюбоваться, прогуливаясь мимо храма, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Эксперты укрепили кирпичные стены, усилили конструкцию кровли, а также заменили ее покрытие. Специалистами был восстановлен белокаменный цоколь церкви, отреставрированы дверные и оконные рамы.

Уточняется, что до июня 2022 года закончат восстановление исторического облика других фасадов. В том числе будет отреставрирована живопись на остальных сводах, установлена водосточная система.

Следующий этап реставрации планируют посвятить интерьерам храмовых помещений. Работы коснутся живописи в трапезной части и колокольне, иконостаса, пола и инженерных коммуникаций.

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