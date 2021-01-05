Фасад церкви апостолов Петра и Павла отреставрировали в Москве

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Россия, Москва, Новая Басманная улица Карта всех событий

Фасад церкви апостолов Петра и Павла отреставрировали. Она располагается на Новой Басманной улице в столице.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что на данный момент реставраторы уже укрепили стены здания, восстановили белокаменный цоколь, отремонтировали убранство колокольни, а также провели работу по золочению крестов.

— На фасадной части храма со стороны Новой Басманной улицы специалисты обнаружили белокаменный портал, скрытый под слоями штукатурки. Его также привели в порядок, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, все этапы ремонтно-реставрационных работ проходят под контролем Мосгорнаследия. Окончательно завершить комплексную реставрацию планируют в 2021 году.

Отмечается, что храм Святых апостолов Петра и Павла строился в период с 1705 до 1719 год. В мае 1737 года церковь пострадала от пожара. Так, на колокольне сгорели перила, рундук и лестницы, выгорела деревянная ограда. Здание восстановили, а к середине XVIII века в Новой Басманной слободе сложился архитектурный комплекс из храма и колокольни, увенчанных шпилями.

Церковь основали по указу Петра I. Некоторые историки утверждают, что строительство шло под руководством знаменитого архитектора и живописца того времени Ивана Зарудного.

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