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Специалисты Мосгорнаследия отреставрировали флигель городской усадьбы в центре Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Мосгорнаследия отреставрировали флигель городской усадьбы в центре Москвы

Никита Абрамов

Город
ул. Большая Ордынка, д. 61, стр. 2Карта всех событий

Флигель городской усадьбы Новикова — Давыдова на улице Большой Ордынке отреставрировали специалисты Мосгорнаследия. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

— Специалисты провели реставрацию сводов Монье, печей, декоративных элементов, а также привели в порядок кровлю и подключили здание к инженерным сетям. Флигель городской усадьбы Новикова — Давыдова является выявленным объектом культурного наследия и расположен по адресу улица Большая Ордынка, дом 61, строение 2, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты Мосгорнаследия отреставрировали флигель городской усадьбы в центре МосквыФото: Официальный сайт мэра Москвы

Реставраторы вычинили разрушенные участки брандмауэрной стены, воссоздали столярные заполнения и подключили здание к инженерным сетям.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что в последние годы здание не использовалось и находилось в аварийном состоянии. Мосгорнаследие не раз понуждало собственника уникального памятника архитектуры провести работы по сохранению объекта.

Уточняется, что все работы проходили под контролем Мосгорнаследия.

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