Ансамбль Рижского вокзала в Москве признали памятником архитектуры

Рижский вокзал / Фото: Пресс-служба РЖД

Ансамбль Рижского вокзала добавили в реестр культурного наследия Москвы. Здание считается одним из самых примечательных архитектурных творений столицы.

Отмечается, что в ансамбль входит здание пассажирского вокзала, а также пристроенное к нему помещение бывшего Музея транспорта. На сегодняшний день там располагается Центр научно-технической информации и библиотек и Центр инновационного развития с выставочным залом.

В строении здания присутствуют элементы древнерусского зодчества. Вокзал был построен 1899 году в рамках возведения Московско-Виндавской железнодорожной линии, соединявшей Центральную Россию с портами Балтики. Поэтому до середины 1930-х годов вокзал назывался Виндавским.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что здание пассажирского вокзала состоит из трех двухэтажных частей. Они выполнены в стиле старых русских теремов с необычным окнами и часами под высоким кокошником. Центральная и боковые части здания соединены между собой переходами.

Он добавил, что, несмотря на старую постройку, вокзал был оснащен хорошей техникой. Там располагалась собственная электростанция для непрерывного освещения залов и платформы. Емельянов напомним, что открытие Рижского вокзала прошло 11 сентября 1901 года

— Статус объекта культурного наследия обеспечивает Рижскому вокзалу охрану государства. Это значит, что здание пассажирского вокзала, а также примыкающий к нему музей нельзя сносить. Реставрировать строения можно только под контролем Мосгорнаследия и после согласования проекта работ с нашими специалистами, — отметил Алексей Емельянов.

Необходимые работы по сохранению и реставрации памятников архитектуры в столице проводятся на постоянной основе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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