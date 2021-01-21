Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ансамбль Рижского вокзала в Москве признали памятником архитектуры
Рижский вокзал / Фото: Пресс-служба РЖД

Ансамбль Рижского вокзала в Москве признали памятником архитектуры

Ксения Монахова

Город

Ансамбль Рижского вокзала добавили в реестр культурного наследия Москвы. Здание считается одним из самых примечательных архитектурных творений столицы.

Отмечается, что в ансамбль входит здание пассажирского вокзала, а также пристроенное к нему помещение бывшего Музея транспорта. На сегодняшний день там располагается Центр научно-технической информации и библиотек и Центр инновационного развития с выставочным залом.

В строении здания присутствуют элементы древнерусского зодчества. Вокзал был построен 1899 году в рамках возведения Московско-Виндавской железнодорожной линии, соединявшей Центральную Россию с портами Балтики. Поэтому до середины 1930-х годов вокзал назывался Виндавским.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что здание пассажирского вокзала состоит из трех двухэтажных частей. Они выполнены в стиле старых русских теремов с необычным окнами и часами под высоким кокошником. Центральная и боковые части здания соединены между собой переходами.

Он добавил, что, несмотря на старую постройку, вокзал был оснащен хорошей техникой. Там располагалась собственная электростанция для непрерывного освещения залов и платформы. Емельянов напомним, что открытие Рижского вокзала прошло 11 сентября 1901 года

— Статус объекта культурного наследия обеспечивает Рижскому вокзалу охрану государства. Это значит, что здание пассажирского вокзала, а также примыкающий к нему музей нельзя сносить. Реставрировать строения можно только под контролем Мосгорнаследия и после согласования проекта работ с нашими специалистами, — отметил Алексей Емельянов.

Необходимые работы по сохранению и реставрации памятников архитектуры в столице проводятся на постоянной основе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Проект Рублево-Архангельской линии метро обсудят на портале «Активный гражданин»

объект культурного наследиявокзалпамятник архитеткруры
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте