Проект Рублево-Архангельской линии метро обсудят на портале «Активный гражданин»

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Жители Москвы обсудят строительство Рублево-Архангельской линии метро на сайте «Активный гражданин».

Отмечается, что строительство новой ветки облегчит транспортную доступность более чем для 700 тысяч жителей северо-запада Москвы. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Благодаря появлению новой линии метро улучшится транспортное обслуживание максимального количества проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники — это более 700 тысяч человек. Для жителей этих районов появится альтернативный маршрут для передвижений по городу, — отметила Княжевская.

Общественные обсуждения проекта строительства новой ветки продлятся до 2 февраля. Поделиться своими мыслями и задать интересующие вопросы жители столицы могут на сайте проекта «Активный гражданин».

Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит 12,65 километра. В состав новой ветки войдут шесть станций. Прилегающую территорию благоустроят. Рядом с новыми станциями возведут необходимые остановки и заездные карманы для наземного общественного транспорта. Также в перспективе Рублево-Архангельскую ветку могут объединить с Бирюлевской линией, создав новый подземный диаметр.

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