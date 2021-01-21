Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Проект Рублево-Архангельской линии метро обсудят на портале «Активный гражданин»
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Проект Рублево-Архангельской линии метро обсудят на портале «Активный гражданин»

Ксения Монахова

Город

Жители Москвы обсудят строительство Рублево-Архангельской линии метро на сайте «Активный гражданин».

Отмечается, что строительство новой ветки облегчит транспортную доступность более чем для 700 тысяч жителей северо-запада Москвы. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Благодаря появлению новой линии метро улучшится транспортное обслуживание максимального количества проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники — это более 700 тысяч человек. Для жителей этих районов появится альтернативный маршрут для передвижений по городу, — отметила Княжевская.

Общественные обсуждения проекта строительства новой ветки продлятся до 2 февраля. Поделиться своими мыслями и задать интересующие вопросы жители столицы могут на сайте проекта «Активный гражданин».

Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит 12,65 километра. В состав новой ветки войдут шесть станций. Прилегающую территорию благоустроят. Рядом с новыми станциями возведут необходимые остановки и заездные карманы для наземного общественного транспорта. Также в перспективе Рублево-Архангельскую ветку могут объединить с Бирюлевской линией, создав новый подземный диаметр.

Читайте также: Пассажиры столичного метро скачали более 24 петабайтов данных в сети Wi-Fi в 2020 году

столичное метростоличный транспорт«Активный гражданин»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте