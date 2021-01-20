Пассажиры столичного метро скачали более 24 петабайтов данных в сети Wi-Fi в 2020 году

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Пассажиры Московского метрополитена скачали более 24 петабайтов данных в сети Wi-Fi в 2020 году. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Wi-Fi в столичном метро существует уже почти семь лет. За 2020 год пассажиры скачали свыше 24 петабайтов (1 петабайтравен 1024 терабайтам — прим. «ВМ») данных в сети Wi-Fi, что по объему сравнимо с 5,6 миллиона фильмов в хорошем качестве.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, в 2021 году завершится обновление сети Wi-Fi. Также будут установлены 100 дополнительных базовых станций. Дептранс повысит пропускную способность канала связи и начнет тестировать новейшую сеть стандарта Wi-Fi 6. В итоге пассажирам будет доступна максимальная скорость интернета — более 200 мегабитов в секунду.

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