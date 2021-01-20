Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новая Бирюлевская линия обеспечит доступ к метро более чем 700 тысячам москвичей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Новая Бирюлевская линия обеспечит доступ к метро более чем 700 тысячам москвичей

Ксения Монахова

Транспорт

Новая Бирюлевская линия обеспечит доступ к метрополитену более чем 700 тысячам жителей столицы. Она пройдет через семь районов Москвы.

В частности, новая линия объединит Даниловский район, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Такое новшество улучшит транспортную систему столицы.

— Пока жители районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, чтобы добраться до ближайших станций — «Царицыно», «Кантемировская», «Пражская», — вынуждены преодолевать расстояние от шести до 6,5 километра. С появлением новой линии москвичи получат возможность быстро и с комфортом передвигаться по столице скоростным внеуличным транспортом, — пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Бирюлевская линия метро будет иметь пересечение со строящейся Троицкой и действующей Замоскворецкой линией. Ее протяженность составит около 22,2 километра. В рамках Бирюлевской линии откроют 10 станций метро. Рядом планируется создать пешеходные переходы, дорожки для велосипедистов, а также парковочные места, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что новую линию проложат на глубине около 30 метров. Обсуждения проекта стартовали 20 января и продлятся до 2 февраля. Свои пожелания жители столицы смогут выразить на сайте проекта «Активный гражданин».

Читайте также: Завершился демонтаж конструкций моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе

столичный транспортстроительство станцийБирюлевская линия метро
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Все мнения
О проекте