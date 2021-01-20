Новая Бирюлевская линия обеспечит доступ к метро более чем 700 тысячам москвичей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Новая Бирюлевская линия обеспечит доступ к метрополитену более чем 700 тысячам жителей столицы. Она пройдет через семь районов Москвы.

В частности, новая линия объединит Даниловский район, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Такое новшество улучшит транспортную систему столицы.

— Пока жители районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, чтобы добраться до ближайших станций — «Царицыно», «Кантемировская», «Пражская», — вынуждены преодолевать расстояние от шести до 6,5 километра. С появлением новой линии москвичи получат возможность быстро и с комфортом передвигаться по столице скоростным внеуличным транспортом, — пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Бирюлевская линия метро будет иметь пересечение со строящейся Троицкой и действующей Замоскворецкой линией. Ее протяженность составит около 22,2 километра. В рамках Бирюлевской линии откроют 10 станций метро. Рядом планируется создать пешеходные переходы, дорожки для велосипедистов, а также парковочные места, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что новую линию проложат на глубине около 30 метров. Обсуждения проекта стартовали 20 января и продлятся до 2 февраля. Свои пожелания жители столицы смогут выразить на сайте проекта «Активный гражданин».

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