Завершился демонтаж конструкций моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Разбор железобетонных конструкций моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе в столице завершился. Об этом в среду, 20 января, рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— Мы завершили демонтаж всех железобетонных конструкций — и пролетных строений, и опор — моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе. В настоящее время приступили к обустройству свайных оснований под опоры нового моста, — рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, новый мост обеспечит движение транспорта по пяти полосам в каждом направлении. Согласно проекту планируется построить 3,7 километра дорог. Также специалисты возведут эстакады и проведут реконструкцию моста через Сходню.

Помимо этого, планируется строительство и восстановление подземных пешеходных переходов в районе Волоколамского шоссе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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