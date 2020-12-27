Восстановление главного фасада Бабаевской шоколадной фабрики завершили в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Малая Красносельская улица, 7с31 Карта всех событий

Специалисты завершили восстановление главного фасада здания, собственником которого является ООО «Кондитерский концерн «Бабаевский». Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия в воскресенье, 27 декабря.

Речь идет о здании на улице Малой Красносельской, дом 7, строение 31.

— Ранее мастера также привели в порядок дворовый фасад и крышу, — уточняется в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, здание является объектом культурного наследия регионального значения. В ходе работ реставраторы провели комплексные научные исследования и воссоздали исторический облик здания. В частности, эксперты уделили вычинке и сохранению кирпичной кладки, восстановлению штукатурного слоя и другим деталям.

Добавляется, что в начале следующего года реставраторы заменят окна и двери в здании на выполненные по историческим аналогам. Также запланирована реставрация внутри исторического здания, передает агентство городских новостей «Москва».

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