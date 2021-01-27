Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Пречистенка, 6 Карта всех событий

Трехэтажное здание Пречистенской аптеки признали памятником архитектуры. Каменный дом с подвалом, включенный в реестр объектов культурного наследия регионального значения, можно найти по адресу улица Пречистенка, 6. Данная постройка примечательна тем, что на протяжении 200 лет там располагается аптека.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, важнейшую ценность здания представляет уникальный эклектичный декор главного фасада. В нем можно рассмотреть элементы классической архитектуры. Отмечается, что по центру фасада располагается большое арочное окно.

— Оно выделено лепным декором в виде гирлянды из цветов и различных плодов. Венчает центральную часть здания аттик. Прямоугольные витринные окна на первом этаже с трех сторон обрамлены наличниками с замковым камнем посредине, — уточнил Алексей Емельянов.

В подвалах здания остались широкие арочные проемы, а в вестибюле сохранились элементы лепнины на потолке и кованые лестницы 1870-х годов. Известно, что в начале XIX века столичный купец Миляков уже сдавал второй этаж здания под аптеку.

Свое нынешнее состояние дом на Пречистенке обрел в 1874 году. В то время надстроили третий этаж и изменили планировку помещений. Аптека располагалась на втором этаже, а на первом были жилые помещения и магазины. В подвале размещалась лаборатория. В советское время аптеку перенесли на первый этаж. По сей день там осуществляется продажа лекарств, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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