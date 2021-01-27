Москвичам рассказали о доступных по предварительной записи услугах в офисах «Мои документы»

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы

В столичных центрах госуслуг доступны более 270 различных услуг, часть которых предоставляется только по предварительной записи. Такие нововведения внедряются для комфорта жителей Москвы.

Так, в четырех офисах «Мои документы» по предварительной записи можно зарегистрировать транспортное средство, а также оформить водительские удостоверения любого образца в день обращения. Для этого с помощью портала mos.ru необходимо выбрать нужную услугу, удобное время и расположение центра и подготовить пакет документов.

В офисах Центрального, Юго-Западного, Южного и Восточного административных округов столицы, а также во Дворце госуслуг горожане смогут по предварительной записи подать заявление о признании банкротства во внесудебном порядке. Во флагмане Южного административного округа жители столицы могут за сутки записаться на оформление загранпаспорта детям до 14 лет.

Во Дворце госуслуг на ВДНХ доступна услуга по государственному кадастровому учету, а также по государственной регистрации прав на недвижимость на территории России. Предварительно записаться можно на портале mos.ru.

Горожане могут оформить биометрический загранпаспорт. Данная услуга доступна исключительно по предварительной записи. Во флагманах Центрального и Восточного административного округа жители столицы смогут воспользоваться криптобиокабиной. С помощью специалиста можно сделать фотографию, отсканировать отпечатки пальцев и передать необходимые для оформления документы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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