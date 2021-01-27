Эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в медицину расширят в столице

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Цифровые технологии будут помогать медикам в обработке новых исследований в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний в 2021 году. Об этом в среду, 27 января, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице разработали Единую цифровую платформу здравоохранения. Помимо этого, накоплен огромный пласт медицинских данных. Анастасия Ракова отметила, что нововведение создает большие возможности для введения в работу цифровых продуктов, повышающих качество медицинской помощи.

— Именно на этой основе мы развиваем сервисы искусственного интеллекта (ИИ). В московском эксперименте по внедрению ИИ в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 проходит тестирование, —подчеркнула заммэра.

Анастасия Ракова добавила, что такие сервисы уже активно используются для анализа снимков по четырем нозологиям. Благодаря ним можно выявить признаки рака молочной железы, поражение легких при COVID-19 и онкологии, заболевания опорно-двигательной системы и головного мозга.

— Теперь, в соответствии с постановлением мэра Москвы, которое сегодня было подписано, мы расширяем рамки эксперимента. Сервисы компьютерного зрения будут разработаны для шести новых видов исследований, — уточнила Анастасия Ракова.

По ее словам, они включают такие области, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и неотложных состояний. Также искусственный интеллект должен научиться выявлять по снимкам признаки рассеянного склероза и других отклонений.

Планируется постепенно внедрить сервисы, которые покажут положительные результаты, в ежедневную работу врачей в столичных медицинских учреждениях, сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что на данный момент в рамках тестирования искусственного интеллекта алгоритмы помогли специалистам обработать около 1,5 миллиона снимков. Это помогает сократить работу с исследованиями на 30 процентов.

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