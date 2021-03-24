Книжный бал: в Москве открылась Международная ярмарка интеллектуальной литературы

Сотрудники одного из издательств Татьяна Соловьева (слева) и Галина Кобтева на открытии ярмарки non/fiction#22 / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ярмарку второй раз принимает уютный Гостиный Двор в центре столицы, что невольно добавляет мероприятию статусности. Народу — море. Как же мы соскучились по общению!

По плану ярмарка должна была предвосхищать новогодье, но, как говорится, хочешь посмешить коронавирус — расскажи ему о своих планах: пандемия внесла в планы организаторов свои коррективы, и non/fi ction№22 добралась до читателей и почитателей книг только сейчас. Символично, что ее открытие прошло в по-настоящему теплый весенний день, в чем тоже видится некий символ: мы возвращаемся к привычной жизни. Меры предосторожности на выставке, конечно, соблюдаются, но зал гудит весело, а книги расхватываются как горячие пирожки. Среди первых посетителей, например, солнечный зайчик Поля: она прыгает в проходе с новой яркой книжкой, а ее мама, филолог Дарья Сясина, поясняет:

— Наши дети растут в окружении бумажных книг, любят их, и я уверена, что мы найдем тут много интересного.

Вот и Полин брат, полуторагодовалый Максимка, тянется к книжкам. Нет сомнений: он вырастет и будет много читать, ведь потребность в этом закладывается в детстве.

Каждый день выставки, при всем его ярком разнообразии, имеет некую условную внутреннюю идею, суть которой отражена в названиях ключевых мероприятий. Среди них — вчерашняя программа иллюстраторов «ДНК книги» и лекторий на тему комиксов, интерес к которым растет.

А сегодня в литературных мастерских Майи Кучерской и Натальи Осиповой узнают море полезного желающие пошлифовать свой литературный дар. Завтра, в пятницу, свои новинки в области научно-популярной литературы представит и готов обсудить с гостями Политехнический музей. Темы — актуальнее не бывает, одна книга «Автономия. Как появился автомобиль без водителя и что это значит для нашего будущего» чего стоит! А еще, воспевая жизнь, можно будет поговорить и о… смерти: к обсуждению книги Х. Варрайча «Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни» присоединятся медики и историки.

У стенда издательства, где вышла книга, продюсер направления «Проза» Татьяна Соловьева и директор по маркетингу Галина Кобтева засыпали нас информацией об интереснейших новинках. Как не почитать книгу «Вирус, который сломал планету» Ирины Якутенко, если там — последние сведения о коварной «короне»? Кстати, в субботу на ярмарке воздадут дань Году науки и технологий в России, посетителей ждут встречи со знаменитыми популяризаторами науки и учеными.

Особое место на ярмарке занимает «детская» тема: куратором «Территории познания» выступает Российская государственная детская библиотека. А вот книг о путешествиях в этом году меньше, чем о кулинарии, что тоже понятно — еще один отголосок пандемии. Зато как «вкусны» последние. Словом, остается лишь следить за расписанием выставки и успевать везде!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

288 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран принимают участие в ярмарке. 49 малых издательств представлены на стенде «Альянс независимых издателей и книгораспространителей». 400 мероприятий будут проведены за 5 дней работы выставки. 10 дискуссионных площадок подготовлены для встреч спикеров и посетителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Михайлова, гендиректор московского дома книги, заслуженный работник культуры:

— Мы пережили очень тяжелый год, и возвращение людей к привычной жизни проходит непросто. У нас в сети, например, трафик посетителей упал почти на 50 процентов. И мы очень рады, что открылась эта выставка: она показывает, как много появилось нового и интересного. И у нас уже начались мероприятия, и мы по нашим посетителям видим, как они соскучились по общению. В целом же, я думаю, «книжникам» не обойтись без поддержки государства, вовсе не обязательно денежной: необходимо делать все, чтобы чтение снова стало потребностью.

Читайте также: Более 40 тысяч онлайн-мероприятий провели в учреждениях культуры Москвы в 2020 году