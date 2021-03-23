Более 40 тысяч онлайн-мероприятий провели в учреждениях культуры Москвы в 2020 году

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Более 40 тысяч онлайн-мероприятий было проведено в учреждениях культуры Москвы в 2020 году. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что в прошлом году свыше 110 миллионов человек посетили московские учреждения и парки культуры. Культурные учреждения провели более 40 тысяч мероприятий и 500 тысяч онлайн-уроков.

В пресс-службе мэра и правительства столицы добавили, что среди главных итогов 2020 года нужно выделить инаугурацию концертного органа в концертном зале «Зарядье» и завершение внедрения в городских библиотеках единой автоматизированной информационной системы (выдано более 460 тысяч единых читательских билетов). Также в столице впервые был проведен конкурс на соискание премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского для авторов детской литературы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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