Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичей пригласили на выставку «Империя в миниатюре»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичей пригласили на выставку «Империя в миниатюре»

Ольга Маркова

Культура

Музей-панорама «Бородинская битва» представила портретные миниатюры из своей коллекции. Выставка «Известные и неизвестные» из цикла «Империя в миниатюре» ждет посетителей до 29 апреля, сообщается на сайте музея.

В первой половине XIX столетия жанр портретной миниатюры в России переживал расцвет. В этот период на миниатюрах изображали представителей российского «благородного сословия» — от императора до скромного обер-офицера.

Среди представленных на выставке миниатюрных портретов есть и те, что пока остаются безымянными. На протяжении многих лет историки бьются над загадками «портретов неизвестных». Часто их работа напоминает детективное расследование. Так, на выставке можно увидеть портрет старшего адъютанта штаба Гвардейского корпуса капитана лейб-гвардии Гренадерского полка Дмитрия Елисеевича Филатова, написанный известным художником М. И. Теребеневым в 1827 году. На протяжении многих лет он числился просто как «портрет гвардейского офицера». И только в 2000 году после тщательного изучения изображенных на портрете наград, особенностей мундира и архивных документов «неизвестному офицеру» вернули его имя и биографию.

Каждая миниатюра представляет собой тонкое и хрупкое произведение искусства, требующее крайне бережного отношения. Их демонстрируют только на временных выставках, ограниченных небольшими сроками.

Читайте также: Исторический музей впервые представит подлинники гравюр Альбрехта Дюрера

миниатюрыисториявыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте