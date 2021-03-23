Москвичей пригласили на выставку «Империя в миниатюре»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей-панорама «Бородинская битва» представила портретные миниатюры из своей коллекции. Выставка «Известные и неизвестные» из цикла «Империя в миниатюре» ждет посетителей до 29 апреля, сообщается на сайте музея.

В первой половине XIX столетия жанр портретной миниатюры в России переживал расцвет. В этот период на миниатюрах изображали представителей российского «благородного сословия» — от императора до скромного обер-офицера.

Среди представленных на выставке миниатюрных портретов есть и те, что пока остаются безымянными. На протяжении многих лет историки бьются над загадками «портретов неизвестных». Часто их работа напоминает детективное расследование. Так, на выставке можно увидеть портрет старшего адъютанта штаба Гвардейского корпуса капитана лейб-гвардии Гренадерского полка Дмитрия Елисеевича Филатова, написанный известным художником М. И. Теребеневым в 1827 году. На протяжении многих лет он числился просто как «портрет гвардейского офицера». И только в 2000 году после тщательного изучения изображенных на портрете наград, особенностей мундира и архивных документов «неизвестному офицеру» вернули его имя и биографию.

Каждая миниатюра представляет собой тонкое и хрупкое произведение искусства, требующее крайне бережного отношения. Их демонстрируют только на временных выставках, ограниченных небольшими сроками.

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