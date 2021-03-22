Исторический музей впервые представит подлинники гравюр Альбрехта Дюрера

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В выставочном комплексе Исторического музея 30 марта откроется выставка «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии». Экспозиция одной из самых известных художественных галерей Европы откроет проект «Сокровища музеев Италии в Историческом музее».

Исторический музей стремится познакомить отечественного зрителя с мировым художественным наследием и впервые демонстрирует подлинники знаменитого мастера эпохи Возрождения, освещая важнейшую из сторон творчества гения — гравюру. Представленный ряд позволит проследить развитие и совершенствование технических приемов, показать особенности художественного языка мастера.

Из Италии привезут более 120 гравюр мастера, среди которых будут представлены самые известные — «Меланхолия I», «Адам и Ева», «Блудный сын», «Аполлон и Диана».

Отдельным разделом выставки станет серия «Апокалипсис», созданная мастером в 1496–1498 гг. Пятнадцать листов иллюстрируют последнюю книгу Нового Завета «Апокалипсис», или «Откровение Иоанна Богослова». Цикл отличают точность в передаче библейского слова и неисчерпаемая фантазия самого мастера, вдохновленного мистическими строками Откровения. Самым известным произведением из серии является лист «Четыре всадника Апокалипсиса».

На выставке впервые будут представлены гравюры Альбрехта Дюрера, хранящиеся в собрании Исторического музея, среди которых такие отпечатки, как «Портрет Эразма Роттердамского» и «Святой Иероним в келье».

Экспозиция будет дополнена предметами декоративно-прикладного искусства, созданными в Германии на рубеже XV–XVI вв.

Выставка продлится до 28 июня, сообщается на официальном сайте музея.

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