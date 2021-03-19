Генрих фон Ангели, «Портрет императрицы Марии Федоровны», 1874 год

Государственный Эрмитаж впервые за 15 лет привез в Москву выставку из своих фондов. Столь значимое событие произошло в честь грядущего в 2022 году 150-летия Исторического музея.

Экспозиция «Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа» посвящена церемониальной и повседневной жизни русского двора — одного из самых великолепных монарших дворов Европы. В ее состав включены произведения живописи и графики, архивные документы, образцы оружия, изделия из драгоценных металлов.

Главными экспонатами стали костюмы и аксессуары: Эрмитаж представил одежду и личные вещи российских императоров и императриц, членов императорской фамилии, представителей аристократических семей, придворных дам и кавалеров, служителей высочайшего двора времен последних Романовых.

Коллекция придворного костюма середины XIX — начала ХХ века возродит в залах Исторического музея атмосферу официальных церемоний и церковных праздников, маскарадов и балов. Поможет проникнуться духом эпохи познавательная программа, разработанная специально к выставке.

Посетители могут принять участие в экскурсиях, на занятиях узнать, кто такие придворные и как одеть императрицу, послушать лекции «Костюм второй половины XIX века», «Мода и стиль русских императриц», «Русский придворный костюм середины XIX — начала ХХ века», «Придворный мир», «Церемониальные традиции России и Европы. Костюм, символы, этикет», «Модный образ второй половины XIX — начала XX века», «Особый случай».

Выставка открыта в Историческом музее до 16 июля.

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