Все внимание к деталям: как реставрируют здание Музея Отечественнойвойны 1812 года

Научный руководитель проекта реставрации фасадов здания музея Отечественной войны 1812 года Владимир Журин показывает один из элементов исторического декора. Точно такие же керамические цветы появятся и на северном фасаде, где они, увы, не сохранились / Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

9 марта, во вторник, стартовали реставрационные работы на фасадах Музея Отечественной войны 1812 года — зданию вернут исторический облик. Под особым вниманием северный фасад.

Здание в неорусском стиле построили на Воскресенской площади (ныне площадь Революции) в конце XIX века. Изначально здесь заседала Московская городская дума, а в советское время работал Музей Ленина. И только 15 лет назад здание передали Историческому музею. Сейчас тут находятся его фондовые хранилища, выставочный комплекс и работает одно из подразделений — Музей Отечественной войны 1812 года.

Интересно, что экспозиция, посвященная битве с армией Наполеона, расположена в павильоне, построенном десять лет назад во внутреннем дворе исторического здания бывшей Городской думы.

— Внутри объекта все часто менялось и перестраивалось, но снаружи декор оставался первоначальным, — рассказала главный архитектор Исторического музея Ольга Стригун. — Кроме одного фрагмента — рельефа на главном входе.

Изначально это был старый герб Москвы, но в 1918 году его заменили на изображение рабочего и крестьянина. За более чем вековую историю этот элемент сам стал предметом охраны, поэтому его, конечно же, сохранят. Также на главном входе реставраторы восстановят декоративные гирьки, свисающие под арками, и гранитные ступени.

Основные работы начнутся, когда на улице установится теплая погода. А пока специалисты завершают монтаж лесов и других конструкций, которые нужны, чтобы обеспечить безопасность проведения реставрации, и счищают с фасадов старую краску.

— Особый интерес представляет северный фасад, со стороны перехода с площади Революции на Никольскую улицу, — говорит научный руководитель проекта реставрации Владимир Журин. — К нему примыкали магазины, которые разобрали во время реконструкции перехода. И оказалось, что фасад находится в ужасном состоянии.

Реставраторам предстоит восстановить кирпичную кладку, утраченный декор, в том числе керамические цветы и колонки, арочные окна и цоколь. Прохожие увидят фасад таким, каким его задумал архитектор, а музейные работники получат еще один служебный вход.

Не менее интересна реставрация крыши. Она состоит из медных чешуек, некоторые из которых нужно заменить.

— Этим займутся реставраторы-альпинисты, когда на улице будет тепло, — уточнил руководитель реставрационных работ Геннадий Киселев. Полностью работы завершатся в сентябре.

Кстати, Мосгорнаследие ждет на согласование проекты реставрации еще пяти зданий из комплекса Исторического музея: палат Старого монетного двора, корпусов Дома губернского правления и Никольских торговых рядов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

— Сейчас у нас в работе порядка 500 объектов культурного наследия. Причем работы разного рода: проектные, исследовательские, реставрационные.

Все проходят под нашим контролем. Сейчас в реставрации Воспитательный дом на Москворецкой набережной, Главный дом усадьбы Снегирева на Плющихе, Почтамт на Мясницкой и другие. В этом году мы ожидаем окончания работ по комплексу ГЭС-2, где реставрационные работы перешли в завершающую стадию. Также закончится реставрация Дома архитектора Дуванова на Земляном Валу и еще около 100 объектов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Начиная с 2011 года в городе отреставрировали 1560 объектов культурного наследия, из них 117 восстановили в 2020 году. Работы еще на 12 объектах завершились уже в этом году Число памятников, требующих реставрации, сократилось в 5,3 раза.

За счет бюджета Москвы отреставрировали 594 объекта, за счет федерального бюджета — 363. Частные инвесторы помогли восстановить 603 памятника.

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