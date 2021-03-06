Реставрацию усадьбы Петровско-Разумовское проведут на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы / mos.ru

Тимирязевская улица, дом 52, корпус 9 Карта всех событий

Усадьбу Петровско-Разумовское на севере Москвы отреставрируют. О реставрации усадьбы рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения и располагается по адресу Тимирязевская улица, дом 52, корпус 9. В разные годы особняк посещали Блок, Маяковский и другие писатели и поэты. Теперь объект принадлежит Российскому государственному аграрному университету.

Во время работ специалисты отремонтируют фасады южного служебного флигеля усадьбы и приведут в порядок стены здания.

— Строение нуждается в проведении качественных реставрационных работ. Специалисты очистят фасады, покрасят в песочный цвет и обработают защитными составами. Отдельное внимание уделят вычинке кирпичной кладки стен и реставрации белокаменного цоколя. Также мастера приведут в порядок фундаменты и отмостку флигеля, — отметил Алексей Емельянов.

Во время работ также восстановят входные группы объекта и дубовые окна с исторической расстекловкой. Реставрацию планируют закончить до конца 2021 года.

Усадьба была построена в XVIII–XIX столетиях. С 1861 года в здании располагалась земледельческая школа, позже здесь действовал литературный кружок, в который входили Александр Блок, Андрей Белый, Владимир Маяковский и другие литераторы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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