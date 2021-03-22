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Семь причин, почему москвичи должны посетить «Ночь театров»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Семь причин, почему москвичи должны посетить «Ночь театров»

Ольга Маркова

Культура

В последнюю субботу месяца, 27 марта, мировое культурное сообщество отмечает Всемирный день театра. Москва отпразднует событие общегородской акцией «Ночь театров».

Традиционно театры, музеи, культурные центры, библиотеки и кинотеатры готовят к акции специальные программы, увидеть которые можно только один раз и только в этот день. Зрителей ждут специальные показы спектаклей, встречи с артистами и режиссерами, выставки, мастер-классы, путешествия по закулисью.

«Вечерняя Москва» подготовила обзор событий театральной ночи, которые впечатлят любого зрителя. Каждое из них — изюминка ближайшей акции, которая впервые будет представлена на суд публики.

Открывает обзор настоящий подарок Московского музыкального театра для детей и молодежи «Экспромт». Никогда еще в истории акции зрители не приглашались на открытую репетицию премьерного спектакля «Уле Якоб, или Правила безопасности жизнедеятельности для маленьких утят». Более того, участники акции не просто станут частью репетиционного процесса, но и поучаствуют в обсуждении рождающегося спектакля.

В этом году отмечается 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского. Театр «У Никитских ворот» отметил это событие премьерой сезона — моноспектаклем «Сон смешного человека», поставленного по рассказу писателя. Именно его театр и предлагает к просмотру зрителям в рамках акции «Ночь в театре». Шаг — менее рискованный, чем в случае с театром «Экспромт». Однако и здесь как создателей спектакля, так и зрителей могут ждать сюрпризы — ведь обсуждений после просмотра никто не отменял.

Театр Армена Джигарханяна пошел еще дальше. Здесь зрители смогут воплотить свою мечту — стать настоящими актерами! На театрализованном интерактивном шоу «Моя несыгранная роль — 2021» им представится возможность попробовать себя в качестве актеров. Участники акции на сцене с декорациями, костюмами, светом, звуком и реальными актерами воплотят роли Бабса из спектакля «Здравствуйте, я ваша тетя», Отелло из «Отелло», Джульетты из «Ромео и Джульетта».

Необычный спектакль предстоит «увидеть» зрителям «на сцене» Культурного центра «Интеграция» имени Н. А. Островского. Участникам акции предстоит знакомство со спектаклем «Все началось со шторки для душа» по рассказу Ксении Штерн. У спектакля есть одна весьма важная особенность — зрителям надевают повязки на глаза и усаживают в центре сцены как главных действующих лиц, а актеры свободно перемещаются в пространстве.

Московский детский камерный театр кукол в «Ночь театров» раскроет зрителям тайны профессии артиста-кукловода. Первый акт спектакля «Царевна-лягушка», который в репертуаре театра идет уже более десяти лет, зрителей ничем не удивит. Но второй… После антракта ширма, которая традиционно присутствует на представлениях в кукольных театрах, исчезнет. Зрители увидят работу артистов-кукловодов «без купюр», чего, конечно, ни один театр ранее еще не делал.

А попробовать самому освоить профессию артиста-кукловода в «Ночь театров» можно в Московском театре кукол. Здесь детей и их родителей приглашают в таинственное закулисье. Гости узнают о том, как рождается спектакль, какие бывают системы кукол и что самое сложное в работе кукловода. А затем под руководством актеров каждый из участников акции сможет стать настоящим кукловодом.

И, наконец, еще одна весьма основательная причина посетить «Ночь театров» — впервые участником акции станет Московский зоопарк, который представит свой театральный проект «Сказки на ночь». Зрителей приглашают на выдержанный в классических традициях фольклорного искусства спектакль-читку по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка».

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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