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Музей Островского покажет спектакль с «закрытыми глазами»
Фото: Ксения Новоселова

Музей Островского покажет спектакль с «закрытыми глазами»

Ольга Маркова

Культура

В субботу, 27 марта, Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н. А. Островского примет участие в городской акции «Ночь в театре».

Участникам акции предстоит знакомство со спектаклем «Все началось со шторки для душа» по рассказу Ксении Штерн.

У спектакля есть одна весьма важная особенность: зрителям надевают повязки на глаза и усаживают в центре сцены как главных действующих лиц, а актеры свободно перемещаются в пространстве, то отдаляясь, то приближаясь к гостям.

История рассказывается с помощью голосов, запахов, шума и прикосновений, а картинку каждый представляет сам, исходя из собственных представлений о мире и красоте. Темнота пробуждает воображение, а близость публики и актеров создает удивительное чувство сопричастности и эффект присутствия.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте музея.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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