Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тайны профессии артиста-кукловода раскроет зрителям камерный театр кукол
Фото: Вечерняя Москва

Тайны профессии артиста-кукловода раскроет зрителям камерный театр кукол

Ольга Маркова

Культура

Московский детский камерный театр кукол в рамках акции «Ночь театров», которая пройдет 27 марта, приглашает детей и взрослых на спектакль «Царевна-лягушка».

Добрая сказка — классика театра кукол — в репертуаре учреждения уже более десяти лет. Но праздничный показ будет особенным: второй акт покажут без ширмы. Так зрители смогут наглядно познакомиться с профессией артиста-кукловода.

После спектакля состоится экскурсия по театру: зрители увидят кукольную комнату, узнают, какие виды кукол существуют, какими механизмами достигаются их изобразительные средства.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

акциятеатрночь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте