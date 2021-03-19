Тайны профессии артиста-кукловода раскроет зрителям камерный театр кукол

Фото: Вечерняя Москва

Московский детский камерный театр кукол в рамках акции «Ночь театров», которая пройдет 27 марта, приглашает детей и взрослых на спектакль «Царевна-лягушка».

Добрая сказка — классика театра кукол — в репертуаре учреждения уже более десяти лет. Но праздничный показ будет особенным: второй акт покажут без ширмы. Так зрители смогут наглядно познакомиться с профессией артиста-кукловода.

После спектакля состоится экскурсия по театру: зрители увидят кукольную комнату, узнают, какие виды кукол существуют, какими механизмами достигаются их изобразительные средства.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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