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Московский зоопарк впервые станет участником акции «Ночь театров»
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Московский зоопарк впервые станет участником акции «Ночь театров»

Ольга Маркова

Культура

Московский зоопарк 27 марта впервые станет участником акции «Ночь театров», на которой представит новый театральный проект «Сказки на ночь».

Зрителей приглашают на спектакль-читку по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка». Яркий театрализованный проект воссоздаст атмосферу русских народных площадных театров.

Спектакль музыкальный, выдержан в классических традициях фольклорного искусства.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте зоопарка.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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