Московский зоопарк впервые станет участником акции «Ночь театров»
Московский зоопарк 27 марта впервые станет участником акции «Ночь театров», на которой представит новый театральный проект «Сказки на ночь».
Зрителей приглашают на спектакль-читку по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка». Яркий театрализованный проект воссоздаст атмосферу русских народных площадных театров.
Спектакль музыкальный, выдержан в классических традициях фольклорного искусства.
Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте зоопарка.
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