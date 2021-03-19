Открытая репетиция премьерного спектакля впервые пройдет в театре «Экспромт»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский музыкальный театр для детей и молодежи «Экспромт» к акции «Ночь театров», которая пройдет 27 марта, подготовил для гостей настоящий подарок. Москвичей пригласили на открытую репетицию премьерного спектакля «Уле Якоб, или Правила безопасности жизнедеятельности для маленьких утят».

Театр проведет открытую репетицию премьерного спектакля впервые. Зрители не просто станут частью репетиционного процесса, но и поучаствуют в обсуждении рождающегося спектакля.

А перед репетицией гостей ждет мастер-класс «Съедобное — несъедобное: тайны театральной еды», где бутафоры театра расскажут и покажут, как создаются муляжи еды, которые задействованы в спектаклях.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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