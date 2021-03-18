Московский драматический театр Армена Джигарханяна расскажет «6 откровений о будущем»

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Московский драматический театр Армена Джигарханяна примет участие в акции «Ночь театров», которая пройдет 27 марта. Театр традиционно подготовил эксклюзивную программу.

У зрителей будет уникальная возможность увидеть спецпроект «6 откровений о будущем», в рамках которого новый художественный руководитель театра Сергей Газаров в онлайн-формате встретится с другими худруками московских театров, которые поделятся планами на будущее.

Зрителей, которые придут в театр, ждет театрализованное интерактивное шоу «Моя несыгранная роль — 2021». При этом некоторые гости станут настоящими счастливчиками — им представится возможность попробовать себя в качестве актеров. Роли Бабса из спектакля «Здравствуйте, я ваша тетя», Отелло из одноименной постановки, Джульетты из «Ромео и Джульетты» воплотят на сцене с декорациями, костюмами, светом, звуком и реальными актерами участники акции. А за каждую сыгранную роль будут вручены награды.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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