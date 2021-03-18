Театр «У Никитских ворот» пригласил на премьеру моноспектакля «Сон смешного человека»

Марк Розовский / Фото: Пресс-служба театр «У Никитских ворот»

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 23/14/9 Карта всех событий

Театр «У Никитских ворот» 27 марта станет участником акции «Ночь театров». В этом году отмечается 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского. Поэтому театр представит участникам акции премьерный показ моноспектакля «Сон смешного человека», поставленного по рассказу писателя.

Гостей театра встретит фотовыставка, посвященная спектаклю «Убивец», поставленному М. Г. Розовским по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

После показа спектакля зрители смогут обсудить увиденное со специалистами по творчеству Достоевского. Участников акции ждут встречи с художественным руководителем театра Марком Розовским и любимыми актерами.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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