«Ночь театров» для юных зрителей пройдет в Московском театре кукол

Фото: Пресс-служба Московского театра кукол

Московский театр кукол в рамках акции «Ночь театров», которая пройдет 27 марта, подготовил программу для юных зрителей.

Детей и их родителей приглашают в таинственное закулисье. Гости узнают о том, как рождается спектакль, какие бывают системы кукол и что самое сложное в работе кукловода. Под руководством актеров театра «Жар-птица» каждый из участников акции сможет стать настоящим кукловодом.

В продолжении программы всех пригласят в зрительный зал, где состоится праздничный показ спектакля «Мальчик-с-пальчик». Зрители отправятся в увлекательное путешествие по извилистым тропинкам спектакля, где даже сама сцена живет своей непредсказуемой и загадочной жизнью.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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