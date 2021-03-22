Неделя детской книги пройдет в библиотеках столицы

Неделя детской книги

В библиотеках Москвы в дни школьных каникул проходит Неделя детской книги. До 28 марта все желающие могут познакомиться с книжными новинками, послушать читки, придумать для писателя название его будущей книги, встретиться с авторами и художниками, сообщается на сайте акции.

Участникам Недели детской книги предложат посмотреть театральные постановки, посетить выставки иллюстраций с аудиогидом, создать собственные художественные произведения в различных техниках на мастер-классах, а еще пройти квесты, проверить знания и быстроту реакции в квизах по литературным произведениям.

В библиотеках города открылись выставки художников-иллюстраторов, подготовленные совместно с Международным фестивалем книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс». Так, в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара посетители могут увидеть работы сестер Анны и Варвары Кендель, выполненные по мотивам их путешествий по России.

Здесь же, в Гайдаровке, читателей ждет встреча с авторами издательства «КомпасГид»: Евгением Рудашевским, Ольгой Громовой и Камелем Бенаудой. Евгений Рудашевский расскажет о книге «Сердце мглы» и презентует новый роман «Истукан», который ожидается к выходу осенью 2021. Ольга Громова, автор книги «Сахарный ребенок», проведет презентацию своей книги «Вальхен». К гостям встречи по видеосвязи присоединится французский писатель Камель Бенауда, автор только что вышедшей в России книги «Норман».

В Центральной детской библиотеке № 152 ГБУК г. Москвы ЦБС ЮАО читатели познакомятся с замечательным иллюстратором Вадимом Челаком. Его рисунки к «Приключениям капитана Врунгеля», «Муфте, Полботинка и Моховой бороде», «Приключениям барона Мюнхаузена» считаются классикой детской иллюстрации.

В Культурном центре А. Л. Барто писатели Валентина Дегтева и Дмитрий Сиротин расскажут о новой книге-виммельбухе «По дорогам русских сказок», в которой они в ироничной манере описывают всех персонажей русских сказок. Встречи с читателями этого творческого тандема традиционно превращаются в театрализованное представление.

Участников Недели детской книги ждет настоящая театральная программа из маленьких камерных событий, придуманных библиотеками Москвы. Так, здесь можно посетить закрытый спецпоказ спектакля «Эльфы онлайн» по мотивам английских легенд театра «Студия Т».

В четверг, 25 марта, читателям Детской библиотеки № 208 — Центра культурного наследия В. И. Даля — актеры театра «Охочие комедианты» предложат принять участие в театральных играх, конкурсах и соревнованиях, перевоплотиться в литературных персонажей и почувствовать себя настоящими актерами.

Во время Недели детской книги состоится марафон «Добрые книжные традиции», в рамках которого в каждом округе столицы организованы пункты сбора книг для детских домов, реабилитационных центров и малоимущих семей.

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