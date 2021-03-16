Неделя детской книги пройдет в Российской государственной детской библиотеке

Фото: Александр Казаков

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В Российской государственной детской библиотеке в период весенних школьных каникул, с 20 по 28 марта, состоится Всероссийская неделя детской книги. Программа форума будет представлена в онлайн и офлайн-форматах, сообщается на сайте библиотеки.

Неделя детской книги — это встречи с писателями, критиками, переводчиками и художниками-иллюстраторами, просветительские лекции, тематические квесты, мастер-классы, театрализованные чтения, показы кинофильмов, дискуссии.

Актеры театров «Сны слона», «Театр в чемодане», «Мастерская Брусникина», «Играем книгу» и «Эль Арт» представят театральную программу.

На большую литературную прогулку по музеям взрослых и детей зовут писатели Андрей Усачев, Сергей Махотин, Галина Дядина, Анна Игнатова и Александ Пинегин.

Шоу «WOW! HOW?» и клуб «Праздник науки» готовы удивить посетителей научными шоу «Научные открытия» и «Магия книги».

Традиционно свои лучшие книги на книжной ярмарке представят издатели.

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