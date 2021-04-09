Библионочь «Книга — путь к звездам» пройдет в музее Пушкина

Фото: Youtube / Российская государственная детская библиотека

Ежегодная акция «Библионочь» в 2021 году пройдет в России в десятый раз. 24 апреля Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы представят специальную программу.

В Государственном музее А.С. Пушкина акция начнется с лекции Сергея Венгерова «Библиохроника — проект государственного значения. Последний том». Он расскажет об истории издания проекта, поделится воспоминаниями о своем отце, Алексее Анатольевиче Венгерове, создателе одной из лучших книжных коллекций в России,и представит последний том «Библиохроники».

Далее посетителям будет предложено пройтись с экскурсией по выставке «Где живут герои А.С. Пушкина?», вэкспозиции которой представлены редкие книжные издания пушкинского времени, а также подлинные предметы мебели и декоративно-прикладного искусства XVIII — XIX веков.

В мемориальной квартире А.С. Пушкина на Арбате пройдет презентация альбома «Коллекция декоративно-прикладного искусства. Часы». Музейная коллекция часов сегодня насчитывает более 70 произведений высокого художественного уровня, имеющих непреходящее историко-культурное и музейное значение.

Затем состоится экскурсия «Чтение — вот лучшее учение». Вместе с Пушкиным гостипобывают в музыкальном и поэтическом салоне, в театральных креслах, на балу и в дружеской компании, в кругу московских литераторов и журналистов, с которыми поэт был связан общими литературными интересами.

В мемориальной квартире Андрея Белого пройдет две экскурсии: «Звездное небо над головой...»: Андрей Белый в поисках идеала» и блиц-экскурсия «Андрей Белый и его «Прекрасные Дамы».

Дом-музей В.Л. Пушкина приглашает посетителей на лекцию «Умов и моды вождь…» Вольтер и В.Л. Пушкин», которая поведает, как воспринимали Вольтера в России, что думал о нем А.С. Пушкин, за что так любил его В.Л. Пушкин и как пострадал за эту литературную привязанность.

Экскурсия «Книги в жизни Тургеневых» пройдет в доме-музее И.С. Тургенева. Посетители познакомятся с первыми публикациямистихотворений и поэм молодого Тургенева, начинавшего свой путь в литературе как поэт, первым изданием «Записок охотника», а также с первыми публикациями и отдельными изданиями многих повестей и романов.

Вход на мероприятия бесплатный по предварительной регистрации, сообщается на сайте музея.

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