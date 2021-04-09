Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Литературный музей познакомит москвичей с космическими образами Достоевского
Фото: Вечерняя Москва

Литературный музей познакомит москвичей с космическими образами Достоевского

Ольга Маркова

Культура

Дом Любощинских — Вернадских 24 апреля примет участие в акции «Библионочь-2021», в рамках которой предложит посетителям лекцию «Повторения во вселенной: космические образы в рассказе Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека»

Фантастический перелет на другую планету совершает во сне герой рассказа Достоевского «Сон смешного человека» и, проснувшись, возвещает, что «видел истину» и узнал, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле».

Слушателям расскажут о философском содержание сна Смешного человека, о литературном контексте рассказа, о мифологическом источнике его образов.

Лекция сопровождается показом анимационного фильма «Сон смешного человека» по мотивам рассказа Ф.М. Достоевского (1992, реж. А. Петров).

Читайте также: Библионочь пройдет в Выставочных залах Москвы

книгимузейФедор Достоевский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Все мнения
О проекте
Читайте нас в