Литературный музей познакомит москвичей с космическими образами Достоевского

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Дом Любощинских — Вернадских 24 апреля примет участие в акции «Библионочь-2021», в рамках которой предложит посетителям лекцию «Повторения во вселенной: космические образы в рассказе Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека»

Фантастический перелет на другую планету совершает во сне герой рассказа Достоевского «Сон смешного человека» и, проснувшись, возвещает, что «видел истину» и узнал, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле».

Слушателям расскажут о философском содержание сна Смешного человека, о литературном контексте рассказа, о мифологическом источнике его образов.

Лекция сопровождается показом анимационного фильма «Сон смешного человека» по мотивам рассказа Ф.М. Достоевского (1992, реж. А. Петров).

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