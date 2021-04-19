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Столичные парки подготовили для горожан праздничную программу в честь Дня Земли
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные парки подготовили для горожан праздничную программу в честь Дня Земли

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, парк культуры и отдыха Северное Тушино Карта всех событий

Для москвичей в столичных парках проведут праздничные мероприятия в честь Дня Земли. Спектакли, лекции, мастер-классы, экологические акции и концерты пройдут с 20 по 25 апреля.

В парке «Северное Тушино» 20 апреля пройдет фотовыставка «Война в объективе военкоров «Известий», а 22 апреля состоится показ фильма «Лунная радуга» в демонстрационном зале дизельной подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец».

В Таганском парке 21 апреля проведут образовательную лекцию, а 23 апреля в социальных сетях парка опубликуют концерт музыкальной школы имени В.А. Моцарта. Кроме того, на онлайн-площадках Таганского парка москвичам расскажут о Дне Земли. А в соцсетях парка «Сокольники» проведут мастер-классы, посвященные празднику. В «Сокольниках» также пройдет экологическая акция «Укоренись в парке» 25 апреля.

На лекции в социальных сетях усадьбы Воронцово расскажут, как правильно ухаживать за домашними растениями. В музее-заповеднике «Царицыно» 23 апреля пройдет концерт Nat King Cole. В Измайловском парке состоится показ детского спектакля-мюзикла «Коты» 24 апреля, а 25 апреля в парке организуют анимационные мероприятия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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