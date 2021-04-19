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Центр «Моя карьера» пригласил москвичей на новые тренинги в апреле
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Центр «Моя карьера» пригласил москвичей на новые тренинги в апреле

Анастасия Волоснова

Город

Специалисты центра «Моя карьера» проведут бесплатные тренинги для москвичей в последние дни апреля. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С базовыми правилами при устройстве на работу жителей столицы познакомят на тренинге «Все, что нужно знать о трудоустройстве», который пройдет 20 апреля. Кроме того, 20 апреля состоится тренинг «Как концентрировать внимание на приоритетах».

Справиться со страхом во время интервью помогут на занятии «Собеседование» 21 апреля, а 23 апреля на тренинге «Современные технологии поиска работы» подскажут, как найти работу с помощью новых технологий.

Специалисты объяснят москвичам, как правильно составлять резюме 27 апреля. В этот же день пройдут тренинги «Трудовой договор или договор ГПХ» и «Самомотивация для поиска работы». Также 30 апреля пройдут занятия по составления видеорезюме, портфолио и сопроводительных писем, а 29 апреля проведут тренинг «Особенности собеседования онлайн».

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