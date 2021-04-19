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Чехов и Пушкин на английском: новые уроки появились в библиотеке МЭШ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Чехов и Пушкин на английском: новые уроки появились в библиотеке МЭШ

Анастасия Волоснова

Город

Московские школьники смогут прочитать русских классиков на английском языке и узнать о малоизвестных фактах из жизни деятелей культуры в новых уроках в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). Занятия подготовили специалисты Института содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического университета.

На уроке английского языка National pride школьникам покажут ролик о жизни Пушкина, после чего дети послушают произведения поэта на английском языке. На уроке Anton Chekhov. A Malefactor можно будет улучшить знания английского и узнать об интересных фактах из биографии Чехова и его рассказе «Злоумышленник».

О работе Леонардо да Винчи ученики смогут узнать из учебного пособия «Культура эпохи Возрождения», а урок «На севере диком…» познакомит школьников с одноименной картиной Ивана Шишкина и работами других художников.

На уроке «Культура и быт России XVII века» расскажут о традициях народов России. А на уроке Buying tickets at the cinema. Does this sound familiar? школьники смогут узнать об истории кинематографа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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