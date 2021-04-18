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Московские школьники получили 75 дипломов на олимпиаде по трем иностранным языкам
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московские школьники получили 75 дипломов на олимпиаде по трем иностранным языкам

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Остоженка, 38с1 Карта всех событий

Участники соревнований по испанскому, китайскому и итальянскому языкам получили дипломы Всероссийской олимпиады школьников. Об этом стало известно в воскресенье, 18 апреля. Так, ученики столичных школ завоевали 75 дипломов.

Церемония награждения прошла в Московском государственном лингвистическом университете. В финале олимпиады по испанскому языку победу одержали восемь московских школьников, а призерами стали 35. Три ученика из столичных школ стали победителями олимпиады по итальянскому языку, а 15 человек — призерами. Статус призеров в соревнованиях по китайскому языку получили 11 учеников из Москвы, победителями стали трое.

Олимпиада состояла из двух туров: письменного и устного. Задания были рассчитаны на учеников 9–11-х классов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно о том, что итоговое сочинение написали более 68 тысяч московских школьников.

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