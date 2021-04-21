Фильмы Московского международного кинофестиваля покажут в кинотеатрах столицы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кинотеатры сети «Москино» приглашают зрителей с 22 по 29 апреля увидеть программы 43-го Московского международного кинофестиваля. Показы пройдут в кинотеатрах «Салют», «Юность», «Звезда» и «Факел».

Отдельная программа фестиваля посвящена мэтру Киму Кидуку. Он дважды был конкурсантом кинофестиваля, а в 2019 году даже возглавлял его жюри. В программу «Ким Кидук. Послесловие» вошли фильмы «Крокодил», «Остров», «Плохой парень», «Реальный вымысел» и «Адрес неизвестен».

В программе фильмов, снятых женщинами во время пандемии, - «Кинорежиссерки нашего времени» - зрителям представят американскую криминальную мелодраму «Лорелея», турецко-азербайджанскую драму «Нереальность», иранский фильм «Воображаемая прямая», а также истории «Жрицы любви» и «Фарфор».

Программа «Вокруг света» познакомит зрителей с четырьмя фильмами: «Прощай, Годар» об истории жителя маленькой индийской деревни, открывшего для себя фильмы Жан-Люка Годара; «Пока не умрем или не будем свободны» о грабителе Вальтера по прозвищу «Король побегов», бросившего вызов швейцарской пенитенциарной системе; драматическая история немецкого подростка «Даниэль 16» и фильм «2020».

Турецкая комедия про поиски пропавшей статуи Ленина «Ты, я, Ленин» и американская документальная лента «История Олега Видова» вошли в программу «Русский след».

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте Москино.

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