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Москвичам пообещали две волны тепла до конца апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичам пообещали две волны тепла до конца апреля

Анастасия Волоснова

Город

Жителей столицы ждут две волны тепла до конца апреля в Москве. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Потепление придет в столицу в четверг, 22 апреля, и пятницу, 23 апреля. Кроме того, погода улучшится в последние числа месяца.

— До конца месяца две волны условного весеннего тепла — это сегодня, завтра и в последние дни апреля. Перед маем немного подсластит эту пилюлю небольшая волна потепления, — пояснил Тишковец.

Однако в остальные дни апреля в Москве будет прохладно, уточнил синоптик. По его словам, погода будет напоминать «не апрель, а октябрь», пишет РИА Новости.

Ранее Тишковец предупредил о грозе в Москве 22 апреля.

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